Cor Sport – Kristiansen: “Il mio futuro è a Bologna”

Ma Kristiansen a Bologna è contento e soddisfatto e vuole ritagliarsi uno spazio, soprattutto dopo aver fatto una scelta tattica in estate al cospetto di Vincenzo Maresca che voleva farlo giocare difensore centrale. Il Cor Sport di oggi riporta le dichiarazioni del danese impegnato in nazionale. Gli hanno chiesto se la prossima stagione si immagina di nuovo al Leicester. E Kristiansen ha risposto con convinzione: «No, al momento per me non c'è futuro è a Bologna. Maresca? Voleva trasformarmi in uno stopper piuttosto che impiegarmi terzino. Già in ritiro avevo cominciato a giocare alcune partite in quel ruolo: quando dovevamo fare la fase d'attacco e non mi era permesso correre in avanti sentivo come un formicolio dentro di me. Allora abbiamo fatto una bella chiacchierata e per entrambe le parti è stato logico che trovassi un nuovo posto dove poter andare a giocare". Adesso tocca a Thiago Motta che lo apprezza per le sue doti ma recentemente anche Charalampos Lykogiannis si è fatto trovare pronto. La titolarità dovrebbe essere del danese ma per ora non di certo non c'è nulla: di sicuro Victor punta il Torino.