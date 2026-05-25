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Cor Sport – Italiano via solo per Napoli e Milan. De Rossi prima alternativa

Cor Sport – Italiano via solo per Napoli e Milan. De Rossi prima alternativa - immagine 1
Il punto del Corriere dello Sport Stadio
Redazione TuttoBolognaWeb

Il Corriere dello Sport di oggi torna a parlare del futuro di Vincenzo Italiano. Si aspetta il vertice con Joey Saputo per dirimere chi sarà l'allenatore della prossima stagione.

Il tecnico potrebbe lasciare il Bologna solo a fronte della chiamata di Napoli o Milan. De Laurentiis riflette su di lui per sostituire Conte, mentre il Bologna lo incontrerà entro 72 ore. 'Italiano rimane in standby' scrive Stadio: il vertice arriverà a metà settimana con la dirigenza e il Bologna, in caso di eventualità, ragiona sui sostituti. Daniele De Rossi è in vantaggio in caso di sostituzione di Italiano, poi Fabio Grosso e Raffaele Palladino. Solo una chiamata di Napoli o Milan potrebbe farlo vacillare, ma Italiano per restare chiederà rinforzi e una squadra per tornare in Europa.

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