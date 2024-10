Cor Sport – Italiano aspetta ancora risposte dal mercato

Investimenti più cauti, scrive il quotidiano, niente follie e niente aste: rosa più ampia ma non si arriva sempre quinti. Per ora gli acquisti estivi per un motivo o per un altro non hanno inciso, a partire da Cambiaghi infortunato, poi Holm e Pobega sono spesso rimasti fuori per acciacchi vari, Dallinga è ancora in fase di ambientamento e Dominguez è giovane, poi in difesa Casale non è ancora tornato quello di due anni fa. La politica intrapresa dal club è stata quella di non forzare la mano e salvaguardare il bilancio. Crescita tecnica frenata. E in estate su Gosens e Retegui era stato trovato un accordo ma le operazioni avevano un costo elevato e non sono state portate a termine.