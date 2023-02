Cor Sport – Il Settore Ostile si scaglia contro la società

Il Corriere dello Sport sottolinea il fatto che sono escluse dal discorso la stagione in corso e quella del ritorno in Serie A. Il punto della questione è che, secondo quanto riportato nel comunicato, si sono fatti tanti proclami in questi anni senza averli trasformati in fatti. La critica riguarda soprattutto la gestione del mercato e il disimpegno che spesso si è visto sia in campionato sia in Coppa Italia, competizione che il più delle volte viene snobbata. Si parla di acquisti non all'altezza del valore della storia del Bologna, di cessioni di ottimi talenti e di sconfitte umilianti sul campo. Detto questo, sicuramente non mancherà il supporto della Curva, già a partire dalla sfida casalinga contro l'Inter. Sono già stati superati i 23mila biglietti venduti per la partita di domenica 26 febbraio alle 12.30.