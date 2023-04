Cor Sport – Il ritratto di Soumaoro: taciturno ma efficiente

Se i palazzi si reggono dalle fondamenta, lo stesso principio si può accomunare alle squadre sportive. E il Bologna non fa eccezione, tanto bello in fase offensiva quanto efficace in difensiva. Con uno dei principali protagonisti in Adama Soumaoro , pienamente coinvolto e perno della difesa rossoblù. Grazie a Thiago Motta , ma soprattutto al suo savoir-faire professionale, tendente al taciturno.

Qualche periodo no con Sinisa ce lo ricordiamo, ma gli è stato subito perdonato. Per rendimento e per atteggiamento: Soumaoro oggi è imprescindibile per il Bologna. Comprensivo e collaborativo – il Corriere dello Sport racconta la sua reazione costruttiva alla fascia concessa al nuovo arrivato Lucumi, con cui crea una forte coppia difensiva. Arrivato nell'inverno 2021, dunque da due stagioni e poco più, per Adama è la stagione migliore da quando veste rosso e blu. Anche con l'Udinese l'ennesima prova funzionale, senza mai strafare. Questa è l'ennesima dote che gli viene riconosciuta, quella di sapersi collocare nello spazio e di conoscere i propri limiti. Sapendo già cosa fare, e soprattutto cosa non fare. Anche nella costruzione del gioco che parte dal basso. Senza integralismi, insomma. E a Thiago Motta piace.