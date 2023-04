Cor Sport – Il recupero di Arnautovic per la volata: oggi test decisivo

Oggi a Casteldebole ci sarà un test decisivo per l'attaccante austriaco in vista del match di domenica contro la Juventus. Arnautovic svolgerà un test clinico e uno sul campo e se li supererà si renderà disponibile a rientrare in gruppo e sperare nella convocazione domenica. In ogni caso sarà poi Thiago Motta a decidere in base a come eventualmente lavorerà Arnautovic in questi tre giorni e dopo aver parlato con i sanitari del Bologna.