Il Corriere dello Sport – Stadio apre l’edizione odierna con uno sguardo sulla campagna acquisti fatta fino ad adesso dal Bologna.

La visione che emerge è di un nuovo corso caratterizzato da giovani di belle speranze. Ma non in linea con i desideri del tecnico: adesso ha bisogno di innesti esperti soprattutto in mediana, la zona di campo maggiormente scoperta soprattutto dopo la partenza di Pulgar.