Cor Sport – Il Bologna scende in campo con gli stessi uomini

Squadra che non vince, non si cambia: per il derby di domani sera contro la Spal la sensazione è che a scendere in campo dal primo minuto saranno gli stessi che hanno inaugurato il cammino del Bologna nella stagione 2019/2020. Un’occasione per dimostrare che quello visto contro il Verona non è il vero Bologna e che per gli interpreti è stata solo una serata storta. Sarà una prova importante per la difesa dato che praticamente non è mai stata impegnata contro il Verona e quindi non si è testata la tenuta del reparto: davanti a Skorupski ci saranno quindi Danilo e Denswil, mentre sulle corsie esterne sono confermati Dijks e Tomiyasu.

La mediana, oltre a Poli, molto probabilmente vedrà nuovamente Kingsley, dato che Medel ha sostenuto ieri le visite mediche ed è difficile ipotizzare il suo impiego dal primo minuto. Il vero ballottaggio riguarda proprio il giovane centrocampista con il recuperato Dzemaili. Alle spalle di Palacio agirà il trio Orsolini, Soriano, Sansone. Pronti a subentrare ci sono Skov Olsen, Destro, Santander e Schouten. Nel frattempo il Dall’Ara, per l’occasione quasi tutto esaurito, si prepara ad accogliere anche una coreografia dedicata al derby.