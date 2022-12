Cor Sport – Il Bologna può crescere, Saputo punta il record

Il patron Saputo è arrivato ieri dal Canada. Oggi parteciperà al pranzo di Natale organizzato dalla società al Dall'Ara (12.30, Terrazza Bernardini). Tra i diversi temi, si affronterà quello relativo agli obiettivi stagionali del Bologna in campionato.

Thiago Motta e Saputo sono d'accordo sul fatto che quest'anno si possa migliorare dal punto di vista del piazzamento e dei punti fatti. L'obiettivo dichiarato è quello di eguagliare il decimo posto della stagione 2018/19 (44 punti) con Mihajlovic in panchina e superare i 47 punti della stagione successiva, sempre sotto la guida del serbo. A inizio stagione, infatti, l'asticella era stata fissata a 52 punti. Il patron canadese confida molto nel lavoro del tecnico italo-brasiliano, al quale serviranno sicuramente innesti dal mercato per puntare così in alto.