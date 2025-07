Cor Sport – Il Bologna prova a tenere Ndoye: rinnovo e aumento

La mossa di Saputo è chiara: rinnovo e adeguamento di contratto per blindare l'ala svizzera ormai desiderio di mercato di Conte in azzurro. La dirigenza ha proposto all'attaccante un nuovo contratto per cercare di tenerlo in rossoblù fino al mondiale 2026 e per Stadio la trattativa è aperta e ci sono segnali positivi. I contatti con il suo manager sono serrati e si cerca di arrivare a una quadra: 'Bologna non molla, un anno con Ndoye', si legge nelle pagine interne. Per ora non sono arrivate offerte dal Napoli e dal Nottingham Forest, ma le dinamiche di mercato sono aperte: solo una proposta da 50 milioni farebbe vacillare il Bologna.