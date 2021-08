Cor Sport – I giorni di Saputo

Il chairman canadese arriverà oggi all'ora di pranzo a Casteldebole

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina fa sapere che a Casteldebole lo aspettano oggi all'ora di pranzo: Saputo si incontrerà con Fenucci, Sabatini, Bigon, Di Vaio e anche Mihajlovic per fare il punto della situazione: nei prossimi giorni l’agenda del presidente rossoblù sarà piena di impegni, dal vertice di mercato con l'allenatore serbo e gli uomini dell’area tecnica alle riunioni legate alla costruzione dello stadio temporaneo dentro Fico, passando per l’incontro con Sabatini per chiarire quello che è stato un malinteso tra loro riguardo alla sua permanenza.