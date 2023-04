Cor Sport – Gioia Bologna, decine di tifosi a Casteldebole

Come riporta il Corriere dello Sport, i circa 1200 presenti al Gewiss Stadium hanno festeggiato insieme ai giocatori sotto il settore ospiti. Anche a Bologna c'era voglia di festeggiare, così, in modo spontaneo e non preventivato, decine di tifosi si sono ritrovati a Casteldebole per attendere la squadra di ritorno dalla trasferta. Una volta arrivati, Soriano e Motta si sono fermati a fare foto e autografi. Era già successo che, dopo un Atalanta-Bologna, i tifosi si ritrovassero al centro sportivo rossoblù, ma si parla totalmente di un'altra storia: due anni fa, dopo l'eliminazione in Coppa Italia per mano della Ternana, alla seconda di Serie A arrivò un pareggio per 0-0. In quell'occasione i tifosi apprezzarono lo spirito di reazione messo in campo dalla squadra. Ora si guarda avanti. Il Bologna è ottavo, ad un punto dalla Juventus settima, e sabato arriva il Milan al Dall'Ara. I bolognesi, a questo punto, sperano nell'approdo in Europa.