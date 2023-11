Cor Sport – Giacomo Bulgarelli nella Hall Of Fame viola per una storia che unisce Bologna e Firenze

Dopo 34 anni, infatti, a Firenze si è tenuta la decima edizione della Hall Of Fame viola, in occasione della quale si è presentato anche Dell'Olio, in attimi di commozione che sono stati confermati anche dal Corriere dello Sport, nonché di distensione tra le due società soprattutto a seguito dell'alluvione che aveva colpito la Toscana e visto il Bologna mettere a disposizione i propri pullmini per portare i viveri agli alluvionati. A presenziare questa cerimonia è stata anche Annalisa Bulgarelli, la figlia della compianta bandiera rossoblù Giacomo. Giacomo Bulgarelli è stato infatti inserito nella Hall Of Fame viola come riconoscimento alla carriera di una delle più grandi bandiere della storia del calcio italiano. In un clima di commozione e di celebrazioni generali, è arrivato un forte segnale distensivo tra due club le cui tifoserie non avevano mai avuto ottimi rapporti e che si sono ritrovate più unite che mai.