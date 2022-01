Cor Sport – Fortitudo: domani partita fondamentale con Sassari

La Effe a caccia del bis dopo il successo su Varese

Domani sera la Effe sarà di nuovo in campo al PalaDozza per lo scontro diretto contro Sassari visto che i sardi distano solo due punti in classifica. Per la Fortitudo sarà fondamentale vincere per allontanarsi dalla zona retrocessione. Molti segnali positivi per coach Martino sono arrivati dall’ultima partita, a cominciare dalla prestazione di Robin Benzing. Il tedesco ha fornito la miglior prestazione della stagione mettendo a referto 29 punti (17 dei quali nell’ultimo quarto), 4 assist, 3 rimbalzi e 33 di valutazione. Ottimo anche l’esordio di Frazier con 13 punti,4 rimbalzi e 4 assist. L’unica nota negativa della serata i 94 punti subiti, decisamente troppi: coach Martino dovrà lavorare molto sulla fase difensiva in vista delle prossime partite.