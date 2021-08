Cor Sport – Esame importante, basta figuracce

Questa sera alle 18.30 l'esordio in campionato dei rossoblù contro la Salernitana

Era un Sinisa Mihajlovic piuttosto deluso quello che ieri si è seduto in conferenza stampa per presentare la prima di campionato in programma questa sera alle 18.30 contro la Salernitana . Per i rossoblù sarà vietato sbagliare, dopo la batosta rimediata contro la Ternana in Coppa Italia.

L'allenatore serbo è consapevole del malumore che si è creato nei tifosi e nella società, proprio per questo è necessario invertire la rotta fin da subito. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, nella giornata di ieri ha avuto luogo uno scambio di battute tra Mihajlovic e Joey Saputo, che questa sera sarà al Dall'Ara per assistere alla sfida contro la Salernitana: i due hanno parlato, con il tecnico serbo che ha assicurato al presidente canadese che una figuraccia come quella contro la Ternana non si ripeterà più. Ecco perchè la gara contro la Salernitana sarà decisiva: i punti interrogativi per Mihajlovic sono tanti, nonostante un mercato che a ben vedere ha soddisfatto le sue richieste.