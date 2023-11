Cor Sport – El Azzouzi vuole esserci col Toro

Tre settimane di stop vennero certificate al momento degli esami strumentali e la corsa contro il tempo è focalizzata su Bologna-Toro del 27 novembre. Secondo il Corriere dello Sport Stadio, il mediano marocchino potrebbe rientrare in gruppo già mercoledì per rendersi disponibile alla convocazione lunedì: ci sono voluti venticinque giorni per guarire dalla lesione di secondo grado evidenziata dagli esami alla fine dello scorso ottobre. Il mediano ha lavorato duramente all'Isokinetic e ora è ok avendo già iniziato il percorso di recupero in campo: sarà una alternativa in più per Thiago. El Azzouzi è stato titolare una sola volta, ma a gara in corso Motta lo ha spesso chiamato in causa affidandosi alla sua regia d'ordine e pulizia, supportata anche da una certa intensità nei contrasti. Ci si aspettavano tempi più lunghi di inserimento per Oussama, invece ci ha messo poco ad entrare nei meccanismi di Thiago e in rosa potrebbe essere quello che per caratteristiche somiglia di più a Jerdy Schouten. Chissà che non possa rivelarsi uno di quei colpi alla Sartori...