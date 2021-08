Cor Sport – Ecco Arnautovic, il motore di Sinisa

Buona la prima per l'austriaco, nonostante non sia arrivato il gol

Marko Arnautovic era uno degli osservati speciali dell'amichevole andata in scena ieri sera tra il Bologna e il Pordenone . E dal campo sono arrivate risposte incoraggianti in questo senso: pur non avendo trovato la via del gol, l'attaccante austriaco ha avuto sicuramente un impatto molto positivo nei 45 minuti che Mihajlovic ha deciso di concedergli.

Come sottolinea Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, all'austriaco basterà ora prendere ulteriore confidenza con tutti, visto che la base di partenza è più che buona. "Arnautovic sceglie gli ultimi due minuti del primo tempo per dare tracce di sé - si legge - Quel tiro, con coordinazione assortita, che sbatte sulla traversa e poi colpisce anche il palo, è materiale per pochi". E anche se il gol non è arrivato, l'ex Inter ha dimostrato di essere sempre dentro la partita, tecnicamente ma anche mentalmente: un bel segnale in vista del futuro.