Cor Sport – E’ un mercato senza budget

Il quotidiano sottolinea come il Bologna gestirà la liquidità incassata tra tasse e giocatori acquistati nel giugno scorso, e per Stadio significa budget ancora rasente allo zero. 'E allora la conseguenza di ciò è soprattutto una: o sarà ceduto un altro calciatore tra quelli ritenuti importanti oppure il nuovo responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori e il direttore sportivo rossoblù Marco Di Vaio non avranno alcun tesoretto' scrive Claudio Beneforti. Serviranno dunque formule fantasiose e pagamenti molto dilazionati per prelevare il vice Arnautovic e il difensore centrale, senza dimenticare il sogno Ilicic. A meno che non si ceda un'altra pedina da qui a breve in modo tale da poter fare ancora cassa.