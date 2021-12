Cor Sport – Dybala forfait, pronto Kaio Jorge per sostituirlo

L'infortunio di Dybala costringe Allegri a cercare nuove soluzioni offensive; Kaio Jorge pronto all'esordio dal 1'

Difficilmente però risolverà questo problema oggi, con la rosa corta e gli uomini contati: Dybala non è stato convocato e non sarà della partita, si unisce alla lista di attaccanti indisponibili con Chiesa e Kulusevski. Per l'argentino gli esami hanno escluso lesioni, ma rimane da capire il motivo dell'ennesimo stop, visto che non è la prima volta che il giocatore è addirittura costretto ad abbandonare il campo per sovraccarichi muscolari negli ultimi mesi, vedremo se sarà recuperabile almeno per la prossima sfida contro il Cagliari. Così, ad Allegri non resta che il dubbio su chi affiancare a Morata per completare il reparto bianconero, dove tutti gli indizi portano ad un giocatore fin qui usato col contagocce ma molto stimato dal tecnico, il brasiliano Kaio Jorge, che potrebbe essere preferito a Moise Kean.