Cor Sport – Dopo Empoli altra sconfitta dal vivo per Saputo

Tutto il dispiacere del presidente Saputo dopo aver assistito alla sconfitta contro il Venezia

Ancora un dispiacere per Joey Saputo , che ha assistito ad un altra sconfitta per il suo Bologna dopo l'ennesimo viaggio transoceanico per essere presente al Dall'Ara e vicino alla squadra.

Non svaniscono i fantasmi di Empoli, l'ultima disfatta in cui il patron era presente nel capoluogo emiliano. Adesso è previsto il ritorno in Canada per sostenere il suo Montreal, che ieri ha battuto per 1-0 il Toronto conquistandosi l'accesso alla Champions League americana, ancora alla ricerca di un presidente. Il ritorno a Bologna invece è previsto tra circa un mese, poco prima di Natale, per assistere a Bologna-Juventus e sperare in un regalo di Natale dei suoi giocatori, per celebrare una stagione vissuta molto intensamente dal presidente tra alti e bassi da parte dei rossoblù.