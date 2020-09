Cor Sport – Distanza per Supryaga, ballano pochi milioni

Chiusa la pratica Hickey, per il Bologna ora è tempo di pensare a Vladyslav Supryaga. La trattativa resta molto complicata, e dopo un riavvicinamento tra le parti avvenuto negli scorsi giorni ad oggi c’è ancora distanza tra le richieste della Dinamo Kiev e l’offerta dei rossoblù.

Questione di pochi milioni di euro, è vero, ma si tratta di una distanza che al momento non vede nessuno dei due club interessato a colmarla. Come sottolinea il Corriere dello Sport in edicola oggi Sabatini e soci al momento sono in una fase di attesa, per capire come si evolverà la situazione e nel caso tentare un nuovo affondo. Molto dipenderà anche dal destino che la squadra ucraina dovrà affrontare in Champions League: se la Dinamo Kiev dovesse passare i preliminare contro l’AZ Alkmaar e di conseguenza qualificarsi per la fase a gironi della competizione, allora la società potrebbe decidere di trattenerlo fino al termine della prossima stagione. Tutte dinamiche che vanno valutate molto attentamente.