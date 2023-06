Cor Sport – Di Vaio in Canada: summit con Joey

Prima di presentarsi al Gp di Canada di Formula 1, il direttore sportivo rossoblù ha fatto il punto della situazione con il presidente e sulla sinergia tra Montreal Cf e Bologna. Ad oggi è più probabile che qualche giocatore rossoblù possa rinforzare la squadra canadese che il contrario, non ci sono giocatori pronti per la Serie A in Canada. 'La sinergia tra le due società resta attiva, anche se al momento non sembrano esserci giocatori del Montreal pronti al salto in serie A. E così si pensa a qualche rossoblù che potrebbe volare in Canada per la prossima stagione' scrive Giorgio Burreddu su Stadio. E attenzione proprio a chi è arrivato in Canada dal Tottenham, ovvero quel Luis Binks acquistato a Montreal anche grazie al parere di Thierry Henry e reduce da una annata di prestito in B al Como. Per Stadio potrebbe essere lui il sostituto di Adama Soumaoro.