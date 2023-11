Cor sport – Derby da Europa

'Euroshow' è il titolo in prima pagina. Il Bologna è davanti ai viola di un punto e arriva da dieci risultati utili consecutive, mentre la Fiorentina ha registrato in campionato tre ko di fila. Italiano alla vigilia è stato chiaro: "Dobbiamo tornare a giocare da squadra e fare tre punti". La Fiorentina deve solo vincere scrive il Cor Sport, con Beltran ai box e il peso dell'attacco sulle spalle di Nzola, con lo spauracchio Gonzalez a far paura. Dall'altra parte il Bologna che per Stadio 'si fa in quattro', in relazione a Joshua Zirkzee, Riccardo Orsolini, Lewis Ferguson e Alexis Saelemaekers che rappresentano la struttura della squadra. Previste trentamila persone al Franchi di cui tremila bolognesi. Chi perde resta indietro nelle coppe