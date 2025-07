Cor Sport – Dan, ascolta Italiano: prima di andare via pensaci

Il Corriere dello Sport Stadio apre oggi in prima pagina con le parole di Vincenzo Italiano nel post gara contro la Virtus Verona . Il messaggio del mister è chiaro a chi è corteggiato sul mercato: pensateci bene e non prendete decisioni affrettate.

'Dan, ascolta Italiano' è il titolo di Stadio con la foto dell'ala elvetica e le parole del mister: "Prima di andare via bisogna pensarci bene", il monito di Vincenzo che vale anche per Jhon Lucumi, altro uomo mercato di questa fase. 'Qui c'è voglia di crescere e ci sono tifosi che amano la squadra', l'altro messaggio di Italiano che prova a convincerci i due big a restare. L'allenatore, dunque, si spende in prima persona per cercare di evitare altre cessioni oltre Sam Beukema ufficializzato ieri al Napoli. Intanto carezze per Martin Vitik: 'E' un grande acquisto', le parole di Italiano.