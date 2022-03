Cor Sport – Da Tanjga a De Leo, gli uomini fidati di Sinisa

Uno staff di uomini fidati è pronto a fare le veci di Sinisa Mihajlovic sulla panchina del Bologna

Il programma prevede riunioni via Skype prima e dopo ogni allenamento, oltre ad una consueta riunione nel pre partita. Le gerarchie sono ben delineate nello staff di Sinisa: c'è Miro Tanjga, vice di Mihajlovic e suo braccio esecutivo, nonché una delle pochissime persone deputate ad andare a trovarlo; c'è Emilio De Leo, da sempre definito la mente di Sinisa, a occuparsi degli allenamenti, delle strutture, e della scelta di uomini e tattiche; c'è anche Baldi, braccio destro di De Leo, ad occuparsi degli allenamenti, della preparazione dei calci piazzati e delle esercitazioni tecnico tattiche; c'è Marchesi, preparatore atletico, che decide analiticamente con Sinisa la preparazione degli allenamenti; e c'è anche Luca Bucci, preparatore dei portieri che aiuta Sinisa nelle decisioni. Ci sono però anche altre figure che collaborano a far funzionare la macchina anche da dietro una scrivania, come Federica Orlandi, segretaria organizzativa molto vicina a Fenucci, e Simona Tovoli, responsabile dei materiali per il centro tecnico, senza contare il team di magazzinieri che ogni giorno lavorano attivamente a Castedebole, così come fisioterapisti, medici e consiglieri generali, che lavoreranno come sempre ogni giorno, per non far sentire l'assenza alla squadra del suo allenatore in questo periodo, come a far star tranquillo lo stesso Sinisa, che sa di poter contare su una schiera di uomini fidati e di figure professionali che gli permetteranno di guidare i rossoblù anche a distanza.