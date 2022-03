Bologna – Curva divisa, tifosi contro la dirigenza

Tifoseria divisa in due, tra chi critica l'operato della società e soprattutto della dirigenza e chi invece li sostiene

I gruppi Forever Ultras 1974 e i Freak Boys Bologna contestano la presenza di troppi romani in dirigenza, facendo intendere, come già accaduto anni fa in un confronto diretta con Saputo, che il problema non è il patron italo - canadese, ma una dirigenza incapace di portare risultati sportivi nonostante i lauti investimenti concessigli: la situazione ora non è cambiata, è andato via Sabatini, da molti considerato un vero uomo di calcio, ma sono rimasto Fenucci, Bigon e Di Vaio, quei "romani" spesso contestati dalla tifoseria. Arrivata anche la replica di chi invece sostiene l'operato della società, con una foto di un Di Vaio calciatore esultante sotto la Bulgarelli. Una disunità anche sugli spalti che certo non fa bene a nessuno, e che, secondo i più critici, sarebbe addirittura quello che la società sta cercando.