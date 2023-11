Cor Sport – Corazza alla ricerca di nuove opportunità

Ciò però non l'ha mai spinto a mollare la presa, e quando gli è capitata a tiro la prima occasione utile per mettersi in mostra davanti a Motta in occasione di un match di Coppa Italia contro il Cesena ad inizio stagione, non ha deluso le aspettative nei confronti di un tecnico che da lui come per gli altri ha sempre preteso il massimo impegno. Secondo il Corriere dello Sport, però, la sua mancanza di opportunità concrete per mostrare il suo valore potrebbe spingerlo ad essere ceduto, ma da parte della dirigenza rossoblù non è mai stata dichiarata la volontà di metterlo nella lista delle future cessioni, a riprova della fiducia dell'ambiente nei confronti di un prodotto del proprio vivaio che ancora deve arrivare ai vent'anni d'età. La presenza di un volto esperto come De Silvestri, inoltre, si sta rivelando di enorme aiuto per la responsabilizzazione di un ragazzo che ha sempre dimostrato di avere una gran voglia di imparare.