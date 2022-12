Cor Sport – Contro il Kapfenberg si torna quasi al completo

Thiago Motta sta preparando la sfida di venerdì. A Casteldebole sono tornati lunedì tutti i nazionali, esclusi Skorupski e Aebischer . Dopo i test fisici dei giorni scorsi, per verificare le condizioni dei ragazzi al rientro dalle vacanze, si è passati alla preparazione tattica in vista dei prossimi impegni.

Oggi la seduta di allenamento è stata fissata per le 10.30, dopo la doppia sessione di ieri. Si rivedrà Cambiaso, che ha recuperato dai guai fisici, mentre Bonifazi continuerà il suo percorso a parte per evitare ricadute dall'infortunio. In queste quattro settimane che separano il Bologna dal ritorno alla Serie A contro la Roma, si potrebbero vedere nuovi assetti offensivi. Arnautovic e Zirkzee saranno provati in coppia nei diversi appuntamenti contro Mallorca (il 14), HNK Gorica (il 17) e Verona (ancora da definire).