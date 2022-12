Cor Sport – Comanda Arnautovic

Il Corriere dello Sport apre oggi con il successo per due a uno del Bologna a Maiorca .

Arnautovic leader con il sinistro a sbloccare la partita, poi Orsolini risponde al pari di Katewere. 'Comanda Arnautovic' si legge in prima pagina, poi ancora 'E' il Bologna dei bomber' il titolo nelle pagine interne: i rossoblù piegano il Maiorca mettendo in mostra un buon gioco con una rete per tempo'. Unico neo il fatto che Arna dopo il gol si sia toccato la coscia sinistra, ma poi ha continuato a giocare fino a fine primo tempo. Oggi verrà valutato da tutto lo staff.