Cor Sport – Chiavi della difesa a Medel per fermare la Lazio

Redazione TuttoBolognaWeb

Servirà equilibrio ai difensori di Mihajlovic per contenere una Lazio reduce dalla pesante sconfitta contro il Milan in Coppa Italia: la squadra biancoceleste sarà affamata come non mai. Immobile è in dubbio ma attenzione a Zaccagni, Pedro, Milinkovic Savic: la Lazio ha il secondo miglior attacco del campionato con 49 gol.

Per questo motivo mister Sinisa punta tutto sul suo pitbull Gary Medel, che è stato nominato MVP contro l’Empoli. Il cileno è sempre più leader di questa squadra e le 8 gare dei rossoblù disputate senza subire gol lo dimostrano. L’allenatore del Bologna chiede coraggio ai suoi esterni, Dijks e Hickey, probabili titolari, per poter spingere sulle fasce contando su un punto di riferimento come Medel.