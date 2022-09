Cor Sport – Cantiere Bologna, Thiago accelera: 3-4-3 con l’Empoli?

La sensazione è che si vada verso un tridente offensivo, ma non è detto che nell'immediato si passi subito a quattro dietro. Il Corriere dello Sport Stadio sottolinea come sia più facile passare a tre davanti e che a quattro in difesa, su questo aspetto Motta dovrà lavorare ancora un po'. Davanti invece ha abbondanza, Arnautovic e Zirkzee prime punte, Orsolini, Sansone, Barrow e Vignato gli attaccanti esterni. Contro l'Empoli potrebbe essere 3-4-3, dunque. Ma per Motta ci sarà un piccolo problema durante la sosta, in teoria il periodo migliore per lavorare al cambio modulo, perché il Bologna sarà privato dei nazionali e potrebbe non avere materiale sufficiente per lavorare al cambio modulo.