Cor Sport – Calafiori e Freuler: la parata dei deb

Secondo il Corriere dello Sport Stadio sono pronti sia Riccardo Calafiori che Remo Freuler. Lo svizzero avrà la sua prima convocazione rossoblù, non era presente con il Cagliari, mentre il difensore potrebbe avere la sua prima occasione da titolare. Saranno infatti da valutare le condizioni di Jhon Lucumi che è rientrato in gruppo solo ieri ed è reduce da due partite in Sudamerica, da titolare, contro Cile e Venezuela, e durante la sosta Motta ha provato in allenamento e contro l'Arezzo la coppia Beukema-Calafiori. L'ex Roma potrebbe dunque essere preferito al colombiano con Posch a destra e Kristiansen a sinistra. Davanti Ndoye, Karlsson e Orsolini si giocheranno i due posti a sostegno di Zirkzee.