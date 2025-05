Cor Sport – Calabria e Pobega, la testa al Milan

Calabria e Pobega affronteranno il loro passato per raggiungere gli obiettivi stagionali con il Bologna: prima in campionato poi in finale di Coppa Italia, come riporta anche il Corriere dello Sport

Il terzino è nato e cresciuto in rossonero, e a gennaio ha lasciato commosso per la prima volta casa sua. Il centrocampista è in prestito: sul suo futuro si discuterà in estate, scrive il Corriere dello Sport.

Destino beffardo per Calabria e Pobega: due prodotti del vivaio del Milan, oggi al Bologna, che si giocheranno gli obiettivi stagionali proprio contro i rossoneri. Prima in campionato per continuare la rincorsa all'Europa, poi in Coppa Italia, in una finale storica. Calabria ritroverà la squadra che lo ha cresciuto fin da ragazzo, che lo ha fatto esordire in A (nel 2015) e di cui poi è diventato anche capitano. E se per Calabria il passato è stato sempre e solo rossonero, per Pobega il percorso è stato diverso. È cresciuto anche lui nel settore giovanile milanista, ma a differenza di Davide, per approdare con il "posto fisso" in prima squadra ha dovuto affrontare tanti prestiti. Solo nel 2022 il Diavolo decide di puntare su Tommaso, salvo poi, dopo due stagioni girarlo nuovamente in prestito al Bologna. Venerdì potrebbero essere rispettivamente la presenza numero 40 (Pobega) e la numero 10 (Calabria) in rossoblù. Con il terzino che ritroverà un San Siro che è sempre stato casa sua.