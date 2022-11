Cor Sport – Bonifazi, la sosta che ci voleva

Bonifazi sfrutterà la sosta per rientrare

'Ha fatto di tutto per esserci anche contro il Sassuolo, voleva bruciare le tappe, riprendersi la scena. Ma era troppo presto, i rischi troppo alti. Kevin Bonifazi è comunque sulla via del recupero e il 28 novembre, alla ripresa degli allenamenti, in piena sosta Mondiale, ci sarà anche lui' scrive il Cor Sport.