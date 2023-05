Cor Sport – Bonifazi contro Osimhen: la maturità dopo un’annata complicata

Ultima partita al Dall'Ara per questo campionato del Bologna. Contro il Napoli per inseguire l'ottavo posto in Serie A, tifando per un risultato positivo del Lecce contro il Monza. Per i rossoblù è stata una seconda parte del girone di ritorno in discesa, complice qualche infortunio di troppo. In particolare, quello di Adama Soumaoro sembrava una tegola capace di spezzare tutto il mosaico composto sapientemente da Thiago Motta. Ma in soccorso è arrivata l'ascesa di Kevin Bonifazi, difensore elegante e pulito che non sta facendo rimpiangere l'assenza del francese. Adesso ci sarà il duello contro Osimhen, e per l'italiano è il banco di prova che può valere il suo futuro a Bologna.