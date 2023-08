Cor Sport – Bologna, un cantiere aperto

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina parla del Bologna come un cantiere aperto, con ancora tante operazioni di mercato in entrata e in uscita da perfezionare.

A otto giorni dalla prima di campionato contro il Milan la rosa è tutt'altro che completa: secondo il quotidiano, dopo la partenza di Schouten in direzione PSV Eindhoven e la situazione incerta legata al futuro di Arnautovic e Barrow, servono subito quattro acquisti, di cui due titolari. In attesa di capire se arriveranno altre cessioni illustri: il riferimento è ovviamente a Nico Dominguez, in scadenza e senza intenzione di rinnovare, ma per cui non sono ancora arrivate offerte soddisfacenti.