Cor Sport – Bologna, un cantiere ancora aperto

Un’idea di come dovrebbe essere il Bologna nella stagione 2019-2020 c’è, è chiara ed era stata dichiarata. Sinisa Mihajlovic aveva chiaramente espresso quali fossero gli obiettivi per ritenere completa la rosa, Saputo proclamava la svolta e Sabatini è arrivato per agevolare questo cambio di direzione. Dal calciomercato ci si aspettava un centrocampista pronto per giocare titolare da affiancare a Pulgar, due in caso di partenza del cileno e se possibile una punta cedendo quindi uno tra Santander e Destro. A oggi il Bologna non può dirsi completo, certo manca ancora più di una settimana alla fine del calciomercato, ma prima del 2 Settembre ci sono due impegni già importanti per stabilire le ambizioni del Bologna dal momento che si affrontano Spal e Verona, due dirette concorrenti per il primo obbiettivo della stagione, la base da cui si può alzare l’asticella: la salvezza. Il tempo non è finito, ma c’è ancora lavoro da fare. Lo riporta il Corriere dello Sport.