Cor Sport – Bologna-Udinese è la partita di Moro: all’andata iniziò l’ascesa

Il centrocampista croato sta trovando sempre più spazio nel Bologna

Redazione TuttoBolognaWeb

Sono diversi i dubbi di formazione di Thiago Motta in vista della partita con l'Udinese di questa domenica. Dall'attacco alla difesa, ma soprattutto a centrocampo. Non per defezione, ma per abbondanza di giocatori che stanno stupendo allenatore e pubblico. Fra questi c'è Nikola Moro, che proprio nella partita di andata trovò abbastanza spazio da convincere sul suo potenziale.

Il Corriere dello Sport regala un approfondimento di lusso sul centrocampista rossoblù. A partire dal ricordo di come siamo arrivati oggi a parlare di Moro: dagli esordi pochi fortunati con Spezia e Napoli, passando per un minutaggio contenuto e seguito da panchine nonostante le prestazioni discrete. Insomma, la stagione di Moro sembrava non potesse partire mai davvero. Ma poi arrivò la trasferta a Udine, e da lì sono arrivate quattro partite da titolare. Nonché un minutaggio decisamente più corposo dei mesi precedenti.

Nikola piace a Motta e non è assolutamente un segreto. I numeri aiutano a capire il perché: contro il Torino ha giocato in 20 occasioni il pallone in verticale, seguito da 21 volte contro la Lazio e ben 30 contro la Salernitana. Questi numeri fanno del croato uno dei migliori in squadra sotto questo aspetto. Non è poco per un calciatore giunto nemmeno un anno fa, e in estate si discuterà il riscatto con la Dinamo Mosca.