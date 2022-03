Cor Sport- Bologna: tutti sotto esame

Il punto del Cor Sport

Da sottolineare che il Bologna non è ancora salvo matematicamente e che soprattutto a Casteldebole c’è aria di rivoluzione. Ogni componente deve sentirsi sotto esame, oggi l’obiettivo decimo posto sembra essere sfumato, tanto che un punto in più uno in meno non fa troppa differenza, ma guai a chi dovesse fallire sul piano dell’impegno, perché non sarà accettato da Mihajlovic. Proprio Sinisa, all’interno del club e della società, è senz’altro una delle persone più ambiziose: “Non voglio che a Bologna uno debba rimanere solo perché si vive molto bene, uno deve avere addosso anche i necessari stimoli”. A Casteldebole, da Fenucci all’ultimo dei calciatori, vivono tutti troppo bene, scrive il Cor Sport. D’ora in poi tutti dovranno dimostrare grinta per finire dignitosamente la stagione. Sinisa e squadra in allenamento e in partita, mentre la società dovrà farsi trovare pronta per la prossima stagione. Fenucci non potrà sbagliare la scelta dell’area tecnica, né tantomeno farsela sfuggire.