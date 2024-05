Cor. Sport – Bologna si prepara alla festa, ma incombe il futuro di Thiago

Bologna si prepara alla festa, con la sfilata del pullman scoperto in città prevista per mercoledì: sicuramente si festeggerà un traguardo storico come la Champions, ma la permanenza di Motta? La speranza di tutto il popolo rossoblù è che il mister possa restare sulla panchina del Bologna, ma il pressing della Juve è costante, per questo sarà fondamentale l'incontro tra Thiago stesso e Saputo, nel quale verrà delineato il futuro del tecnico. In ogni caso, quella di stasera sarà una festa per il Bologna, con il popolo che accoglierà la squadra per l'ultimo ballo al Dall'Ara dopo una stagione fantastica, nella quale nessuno si sarebbe aspettato un traguardo simile, poi sarà il tempo delle valutazioni. I colloqui preventivi della società con altri allenatori ci sono stati, ma la permanenza o no di Motta non macchierà la festa che tutto il popolo bolognese aspetta.