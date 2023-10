Cor Sport – Bologna, serve un vice-Zirkzee, spuntano vari nomi

Nonostante il mercato estivo sia finito il 1 settembre, le attività per Sartori e Di Vaio non finiscono mai, in quanto hanno iniziato già da tempo a muoversi per supervisionare nuovi profili in giro per l'Europa, in modo tale da trovare delle soluzioni per gennaio e non solo.

Secondo il Corriere dello Sport, infatti, i due dirigenti rossoblù sarebbero intenzionati a muoversi per tempo per trovare un terzino sinistro, in quanto è difficile che Kristiansen venga trattenuto a Bologna per le cifre richieste dal Leicester per il riscatto dal prestito. Ciò però non dovrebbe portare a credere che Sartori e Di Vaio intendano acquistare questo profilo già a gennaio, perché potrebbe essere tenuto in considerazione per la prossima stagione. Sembrerebbe più urgente la necessità di rinforzi in attacco, per fare rifiatare Zirkzee e per dargli una piccola concorrenza interna atta a stimolarlo a rendere meglio piuttosto che a mettere in discussione il suo ruolo centrale nella manovra rossoblù. Sarebbero stati segnati alcuni profili, che già erano nel mirino della dirigenza in estate, come Luis Muriel dell'Atalanta, Hugo Cuypers, Alejo Veliz, Santiago Pierotti del Colon e Rafa Mir del Siviglia.