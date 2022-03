Cor Sport – Bologna, segna solo Arnautovic

Continua il digiuno offensivo, solo Arnautovic è andato a segno nell'ultimo mese, tutti gli altri sono ancora fermi

A Firenze l'austriaco non ha segnato e non ha neanche offerto una prestazione da attaccante totale di quelle che ti permettono di mettere in condizione gli altri di segnare, agendo in zone di campo in cui risulta difficile essere decisivi. Se ci aggiungiamo poi che molto spesso le grandi occasioni vengono sprecate, allora si spiegano i pochi punti racimolati fin qui dal Bologna; il problema non sono neanche i 17 legni colpiti in stagione, perché se a volte è vero che si tratta di sfortuna, altre volte, come proprio nei due pali colpiti a Firenze da Soriano e Orsolini, si tratta di gravissimi errori sotto porta. Guardando ai numeri infatti, nelle ultime 9 partite il Bologna ha segnato 5 gol, 3 a firma di Arnautovic e 2 con Orsolini, per il resto il vuoto: Barrow manca dalla lista dei marcatori da fine Novembre in Bologna Fiorentina 2-3, mentre Sansone Soriano e Vignato non hanno mai trovato la via della rete in questa stagione.