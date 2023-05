Cor Sport – Bologna-Roma, sfida sugli spalti: Bulgarelli e ospiti sold out

Per la sfida di domani ennesima grande dimostrazione d'amore dei tifosi bolognesi

Dopo i quasi cinquemila bolognesi a Reggio Emila, a confermare il trend positivo da trasferta dopo i quattromila a Verona e i poco meno di mille ad Empoli, il Dall'Ara rimane pieno anche per la sfida contro la Roma. Oltre le venticinquemila presenze da cinque partite casalinghe (Lazio, Inter, Udinese, Milan e Juventus) con una vittoria che manca dal 2 aprile, quel 3-0 a Sottil e Samardzic. Contro i giallorossi di Mourinho sarà una battaglia in campo come sugli spalti – pienissima la curva ospiti.