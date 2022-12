Cor Sport – Bologna, pausa natalizia col pensiero al campionato

Nella seduta di ieri, scarico tra campo e palestra per coloro che avevano giocato giovedì pomeriggio l'amichevole del Bentegodi; lavoro di forza con gli elastici per i portieri. Dopo Natale, si valuterà la condizione fisica di JoshuaZirkzee, che sta lavorando all'Isokinetic per farsi trovare pronto alla ripresa del campionato. Realisticamente, però, sembra difficile una convocazione per lui nel match inaugurale del 2023; più verosimilmente potrebbe tornare in lista per la gara del 9 gennaio contro l'Atalanta.