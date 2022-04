Cor Sport – Bologna: impresa riuscita. E la festa non ha fine

Squadra e tifosi festeggiano la vittoria contro l'Inter, ma bisogna già preparare la prossima partita

Sugli spalti del Dall'Ara ieri sera la festa è continuata anche ben oltre il fischio finale. I giocatori sono rimasti a lungo in campo a godersi gli applausi dei propri tifosi, celebrando l'impresa di aver battuto l'Inter al Dall'Ara.

Anche Joey Saputo ha fatto i complimenti alla squadra, fermandosi a festeggiare in spogliatoio; chi lo ha visto fuori dalla stadio racconta di un Saputo felice e sorridente, ma non poteva essere altrimenti. Festa intensa, ma breve, perché domenica ci sarà da sfidare la Roma, e la squadra tornerà subito sul campo a Casteldebole: Arnautovic e Medel, usciti acciaccati ieri sera, dovrebbero essere certamente presenti contro la Roma, nessun allarme particolare per loro; chi sicuramente mancherà è Mitchell Dijks, che con ogni probabilità ha già terminato la sua stagione anzitempo, proprio ora che stava ritrovando continuità attraverso diverse occasioni da titolare nelle ultime partite.