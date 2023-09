Cor Sport – Bologna, fidati: gioca Aebischer

L'avvio di avventura italiana di Aebischer non è stato scintillante, anzi, con solo 12 apparizioni nell'annata 2021/2022, ma dall'arrivo di Thiago Motta in avanti lo svizzero è stato quasi un titolarissimo. Prima da esterno equilibratore, ora da mediano tutto fare al posto di Jerdy Schouten. Aebischer fa da perno davanti alla difesa ed è un dispensatore di palloni. Stadio riporta infatti una statistica importante con il 97% di precisione dei passaggi. Aebischer ha toccato circa 200 palloni e praticamente non li ha mai persi e Motta vuole che il gioco passi da lì. E anche con il Napoli toccherà a lui, in nel mezzo, a far da diga ma anche a far avviare l'azione. Al suo fianco ci sarà il connazionale Remo Freuler, la connection svizzera che il Bologna ha studiato quest'anno per sostituire Schouten e Dominguez. Bologna fidati, Aebischer gioca.