Bologna chiude le porte: Vignato resta fuori rosa

Non sembra esserci spazio per lui nel Bologna di Motta, che lo ha lasciato a casa dal ritiro di Valles e ora, secondo il Cor Sport, il giocatore è finito fiori rosa. Vignato ha cambiato agente in estate ma l'Empoli non lo ha riscattato dopo la stagione scorsa e Motta, subito al suo arrivo, gli aveva consigliato di andare a giocare con continuità. A gennaio ha trovato un accordo con l'Empoli ma anche lì lo spazio si è ridotto e l'opzione di riscatto non è stata esercitata: in quasi tutto il girone di ritorno di Serie A Vignato ha raccolto appena 56 minuti in cinque spezzoni di partite. Vignato non è riuscito a convincere né l'Empoli né soprattutto Thiago Motta e in questa estate, mentre i compagni lavoravano a Valles, lui si allenava in città con Magnani. Il suo contratto va in scadenza a giugno 2024 e sarà necessario trovare una sistemazione.