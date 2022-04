Cor Sport – Bologna, adesso serve l’impresa

Dopo il pari col Milan e la vittoria con la Samp, adesso il Bologna cerca la grande impresa contro la Juventus

L'ultima vittoria risale infatti al 2011, con una doppietta di Marco Di Vaio, che adesso siede dietro una scrivania. E' passato tanto tempo, ma l'allenatore chiede alla squadra di continuare a giocare con la leggerezza delle ultime due partite, come conferma anche De Leo, sottolineando l'impegno dei ragazzi e il loro gioco per l'allenatore: tutti infatti giocheranno per Sinisa Mihajlovic, e vorranno dargli una soddisfazione per lui che contro la Juve non ha mai vinto in carriera da allenatore. Sinisa ha chiesto ai suoi una partita a viso aperto, cercando di mantenere il proprio gioco e restare in partita, contro una Juventus che, al netto delle assenze, resta una squadra fortissima ma battibile. Sfide nella sfida ce ne saranno, a partire da quella tra i due centravanti Marko Arnautovic e Dusan Vlahovic, fino a quella tra i due portieri della nazionale polacca Lukasz Skorupski e Wojceczc Sczcesny. Sfida importante anche per Orsolini, che in carriera non ha mai vinto contro la Juve, così come per i sudamericani Dominguez e Medel, che, nonostante condizioni non perfette, spingono per essere in campo entrambi dal primo minuto.