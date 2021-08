Cor Sport – Bologna abbraccia Marko

L'austriaco guiderà i rossoblù nella sfida contro la Ternana

Cresce l'attesa per vedere Marko Arnautovic alle prese con la prima uscita stagionale ufficiale del Bologna . Domani al Dall’Ara il debutto ufficiale in rossoblù per l'attaccante austriaco contro la Ternana .

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina ricorda che i tifosi ripongono tante aspettative sul nuovo bomber, ma la squadra dovrà supportarlo a dovere. Arnautovic è atteso non solo per i gol, che negli ultimi anni al Bologna sono mancati come il pane, ma anche per far crescere il gruppo. In vista della sfida di domani sera, Sinisa Mihajlovic chiederà il massimo alla sua squadra: brucia l’uscita precoce dell’anno scorso, l'obiettivo di quest'anno è arrivare il più lontani possibile.