Cor Sport – Beukema e Reijnders, reunion da brividi

Sam e Tijani, un destino comune e ora faccia a faccia per obiettivi importantissimi. Prima la sfida in campionato, poi la finale di Coppa Italia. Due snodi fondamentali sia per il Bologna che per il Milan. Beukema e Reijnders si conoscono dal lontano 2013 e nel tempo sono riusciti a costruire un legame extracampo eccezionale. Insieme prima in Olanda, e poi in Italia. Anche se in squadre diverse. Per entrambi la chiamata dalla Penisola arriva nell'estate 2023. Una chiamata da non poter rifiutare. Destino ha voluto che alla prima stagionale si affrontassero proprio Bologna-Milan, per un primo faccia a faccia italiano. Tutti e due sono diventati dei punti fermi delle rispettive squadre: Beukema al Bologna, ha giocato 45 partite (3.839' totali) dimostrandosi un vero e proprio leader. Reijnders al Milan è il secondo più utilizzato (50 presenze, 4.231' totali). Il centrocampista è anche uno dei più decisivi per i rossoneri (15 gol). La storia li unisce ancora una volta, verso una finale da sogno all'Olimpico. Si saranno già sentiti, e presi in giro come sempre fanno. Poi ci sarà il campo e li non si scherzerà più.